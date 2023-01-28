Altılı Masa kulisi!.. Meral Akşener, aday için anket istiyor! Ali Babacan adaylar listesi yapıyor

Altılı Masa'nın adayının 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nde yapılacak 12. toplantıdan sonra açıklanması beklenirken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan flaş kulisler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adayım' demesini bekleyen Akşener'in, adayı belirlemek için anket isteyeceği konuşuluyor. Ali Babacan ise baş başa görüşmeler yapıp adaylar listesi hazırlıyor.

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Altılı Masa'nın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşe son toplantısında cumhurbaşkanı aday isimleri konuşulmadı. Ancak ortak adayın Altılı Masa'nın 13 Şubat'ta yapılacak 12. toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise, Altılı Masa'dan son kulis bilgilerini paylaştı.

Bugüne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada ve liderler arasında hiç konuşulmadığını belirten Nagehan Alçı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bu konuyu konuşmak için Sayın Kılıçdaroğlu’nun konuşu açmasını beklediğini yazdı. Altılı Masa'nın diğer liderleri de Kılıçdaroğlu'nun konuyu açmasını bekliyor.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masanın cumhurbaşkanı adayına karar vermek için kamuoyu yoklamaları yapılması gerektiğini düşündüğünü” yazdı. Yazısında, “Peki bu nasıl olacak” diye soran Alçı, “Şayet liste kesinleşirse-ki bu listede artık dışarıdan bir ismin olması olasılığının çok düşük olduğu söyleniyor, o isimler üzerinden anketler yapılıp sonuçlar değerlendirilsin deniyor” ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan baş başa liste yapıyor

Alçı yazısında ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da “partililerle baş başa görüşmeler yapıp aday konusunda bir liste hazırladığını, 13’ündeki toplantıya o liste ile gideceği” kulisini paylaştı. Peki Altılı Masa'nın diğer partileri CHP lideri Kılıçdaroğlu konusunda ne düşünüyor? İşte Nagehan Alçı'nın köşesine yansıyanlar:

Kılıçdaroğlu için hangi parti ne diyor?

CHP: Aday tartışmasında en berrak parti CHP. Hiçbir tartışmaya açık kapı bırakmayacak şekilde tüm partililer kesinlikle Kemal Bey aday olmalı, bu konuda parti olarak kararımız net diyorlar.

SAADET VE DP: Saadet Partisi ve Demokrat Parti zaten başından beri Sayın Kılıçdaroğlu’na açık destek veriyor. Gördüğüm kadarıyla Gelecek Partisi’nde de bu konuda önemli oranda uzlaşı sağlanmış.