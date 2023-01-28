BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler

İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler

Meral Akşener'in, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" ifadelerini kullanarak mesaj göndermesinin ardından, İYİ Parti'den yeni bir HDP itirafı geldi.

Abone ol

Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

Ahaber'de yer alan habere göre  Akşener'in ardından, İYİ Partililerden de HDP konusunda açıklamalar geldi.

"Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum"

Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin soruyu cevaplandıran, Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Şayet kapandığı takdirde Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum" itirafında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek
Foto Galeri Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de korkunç kaza! İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama ve görevden alma kararları
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı
Otomotiv devinden şoke eden karar! 500 binden fazla aracını geri çağırdı
Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
ABD, Almanya ve Frasa'dan "İstanbul ve Türkiye'de terör saldırısı" uyarısı! Dini mekanlardan uzak durun
ABD, Almanya ve Frasa'dan "İstanbul ve Türkiye'de terör saldırısı" uyarısı! Dini mekanlardan uzak durun
Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti
Genç kadın, kocası ve çocuklarını salonda bırakıp odasında silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere rektör atadı! Resmi Gazete'de yayınlandı
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"İspat edin istifa ederim" diyen DEVA Partili isme şok! İspat edildi
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
"Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna Selçuk Bayraktar'dan yanıt
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye’de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Rusya: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslamofobik bir eylem
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi
Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi