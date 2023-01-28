İYİ Parti'den HDP itirafı! Ahmet Eşref Fakıbaba: Kapanırsa bize oy verecekler
Meral Akşener'in, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" ifadelerini kullanarak mesaj göndermesinin ardından, İYİ Parti'den yeni bir HDP itirafı geldi.Abone ol
Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.
Ahaber'de yer alan habere göre Akşener'in ardından, İYİ Partililerden de HDP konusunda açıklamalar geldi.
"Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum"
Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin soruyu cevaplandıran, Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Şayet kapandığı takdirde Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum" itirafında bulundu.