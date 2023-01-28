Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek
Aylardır beklenen kar yağışı nihayet başladı. Ankara'da yüksek kesimler beyaza bürünürken Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji kar kalınlığının 20 santimetreyi geçeceğini duyururken, Kerem Ökten'den İstanbul için kar müjdesi geldi...
Bir türlü gelmeyen kar yağışı nihayet Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde kendini göstermeye başladı. Ankara başta olmak üzere birçok kentte gece yarısından itibaren kar yağışı başladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer 20 cm'yi geçeceği belirtilirken, yurdun geri kalanında da sağanak yağış etkisini gösterecek. Kerem Ökten ise İstanbul için karın yağacağı tarihi açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer 20 cm'yi geçeceği belirtilirken, yurdun geri kalanında da sağanak yağış etkisini gösterecek.
Nerelere kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI
İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu.
Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.