Beklenen kar yağışı başladı! Bugün hangi illere kar yağacak? Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Nerelere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu.

Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.