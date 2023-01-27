Şenol Güneş taraftarı övdü, bir de kötü haber verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Salih Uçan kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız." dedi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncu ve taraftar sahnede"

"Geriden geliyoruz, işimiz hala zor. Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar."

"Bazı oyuncuların morali bozuktu"

"Taraftarın muhteşem sevgisine teşekkür ediyorum. Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik."

"Salih Uçan kasığında bir sıkıntı hissetti"

"Salih Uçan kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız."

"Şimdi Fatih Karagümrük maçı"

"Hatalar da vardı, güzel şeyler de vardı. Pozisyonlar verdik. Pozisyonlarımız var. Hatalarımızla, doğrularımızla hak ettiğimiz bir maçtı. Beşiktaş taraftarının muhteşem desteğine teşekkür ediyorum. Bugün bitti. Şimdi Fatih Karagümrük maçı."