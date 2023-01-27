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Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü

Doğu Kudüs'te Sinagog'a silahlı saldırı: 8 ölü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cenin'de 9 Filistinli ölmüştü

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

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