BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.166,95
HABER /  GÜNCEL

Pervin Buldan dahil 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Pervin Buldan dahil 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil HDP'den 17 vekilin ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Abone ol

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait 2, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2, HDP'den Van milletvekilleri Sezai Temelli'ye ait 4, Tayip Temel'e ait 2, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'e ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1'er ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası komisyona sevk edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
YPG/PKK'nın Suriye'deki işgal bölgelerinden çıkan petrolü kime sattığı deşifre oldu
YPG/PKK'nın Suriye'deki işgal bölgelerinden çıkan petrolü kime sattığı deşifre oldu
Seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti
Seçim öncesi sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti
Beşiktaş, Alanyaspor'u üç golle geçti
Beşiktaş, Alanyaspor'u üç golle geçti
Fransız devi PSG, Arda Güler için harekete geçti
Fransız devi PSG, Arda Güler için harekete geçti
Ergünkent İnşaat'tan açıklama: Daire sahiplerinin mağduriyetleri giderildi
Ergünkent İnşaat'tan açıklama: Daire sahiplerinin mağduriyetleri giderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi!
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli oldu! Elitaş: 30 Nisan 2023 tarihine kadar...
Borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli oldu! Elitaş: 30 Nisan 2023 tarihine kadar...
Özel Harekat polisi aile katliamı yaptı! Annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü
Özel Harekat polisi aile katliamı yaptı! Annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü
PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da yakalandı!
PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da yakalandı!
Ülkücü Fırat Çakıroğlu davasında müebbet hapis cezası aldı, adliyeden kaçarken böyle yakalandı
Ülkücü Fırat Çakıroğlu davasında müebbet hapis cezası aldı, adliyeden kaçarken böyle yakalandı
Hali elverişsiz olmasına rağmen gittiği bahçede ölü bulundu
Hali elverişsiz olmasına rağmen gittiği bahçede ölü bulundu