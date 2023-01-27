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Borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli oldu! Elitaş: 30 Nisan 2023 tarihine kadar...

Borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli oldu! Elitaş: 30 Nisan 2023 tarihine kadar...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırması teklifiyle ilgili olarak, "Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı Borç Yapılandırma Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz" dedi. Elitaş şöyle devam etti:

"Peşin ödemede yurt içi ÜFE oranından yüzde 90 indirim"

"Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz."

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