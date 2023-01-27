HDP, hapisteki Selahattin Demirtaş'a adaylık teklif etti! Demirtaş bakın ne cavap verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracağını duyuran HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti. Edirne Cezaevi'ne giden HDP'li vekillerden oluşan heyetle görüşen Demirtaş, teklife teşekkür edip geri çevirdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracağını duyuran HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşüldüğünü kamuoyuna açıkladı. Açıklamada, "Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı" denildi. HDP'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hukuki durumum adaylık için uygun değil

"Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevi'nde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede, Demirtaş heyete teşekkür ederek, kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı."

Çıkarılacak adayın arkasında duracağım

"Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi."