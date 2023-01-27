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TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili flaş açıklama

TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili flaş açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda çıkan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. "2018 Nisan ayında yürürlüğe giren hüküm herkese iki defa seçilme hakkı tanınmıştır" diyen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." dedi.

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6'lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklama geldi.

"Masa değil yasa konusudur"

"Cumhurbaşkanlığı seçim konusu masa meselesi değil; yasa ve Anayasa konusudur." ifadelerini kullanan Şentop, "İki defa seçilmeyle ilgili 2 farklı hüküm var. Birisi 2007 yılında yürürlüğe girip 2018'in Nisan ayında yürürlükten kalkan bir hüküm. 2018 Nisan ayında yürürlüğe giren herkese iki defa aday olma hakkı tanıyan hüküm. İki defa seçilme hakkı tanınmıştır." dedi.

Önceki dönem cumhurbaşkanlığı yapanlara da bu hakkın tanındığını hatırlatan Şentop, yeni sistem ile birlikte 101. maddenin değiştirilip 101. 102. maddenin birleştirilerek yeniden yazıldığını vurguladı.

"Yeni sistem döneminden önce 2017'de; yüzde 10, yüzde 5'e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi." diye konuşan Şentop, "Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı.

"Hukuki bir tartışma yoktur"

2018'den bu yana bütün vatandaşlara iki defa seçilme hakkı tanındığını dile getiren Meclis Başkanı, adaylık tartışmalarına ilişkin "Hukuki bir tartışma yoktur" dedi.

Şentop "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. ikinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Meclis'in karar almasına gerek yoktur." açıklamasında bulundu.

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