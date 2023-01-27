İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dev talip

İngiliz devi Liverpool'un, Fenebrahçe'nin Macar sol stoperi Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğa ulaşamasa da stoperdeki ikilisi Kim Min Jae ve Attila Szalai, birçok kulübün radarına takıldı.

Sarı-Lacivertliler'de bu kez de Macar savunmacıya dev bir talip çıktı: Liverpool... İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızılar, savunmanın 1 numarası Virgil van Dijk'in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başladı.

Buna göre ilk tercihin Kim olduğu ancak bu oyuncunun yüksek maliyetinin Lirvepool'u alternatif isimlere yönlendirdiği kaydedildi.

Buna göre İngiliz devi, Attila Szalai'yi transfer hedefi haline getirdi. Haberde, Liverpool'un normalde Türkiye'den bir oyuncuyu alma konusunda tereddütlü olacağı ancak Kim Min-jae 'nin Napoli'de kısa sürede sergilediği performansın, bu yöndeki olumsuz görüşleri azalttığı belirtildi.

Szalai'ye ülkesinde 'Macar Van Dijk' yakıştırması yapıldığı, 25 yaşındaki stoperin ara transfer dönemi için en uygun isimler arasında olduğu kaydedildi.

İngiliz basını, Szalai için yapılacak teklifi yazmasa da maliyetinin, Kim Min-jae 'den çok daha düşük olacağı vurgulandı.

Attila Szalai, sadece uzun boyu ve fizik gücüyle değil; isabetli uzun pasları, hızı ve oyunu okuma yeteneğiyle de Van Dijk'i andırdığı yorumu yapıldı.

Jürgen Klopp'un, Szalai'yi Hollandalı yıldızın yokluğunda sadece 'geçici bir çözüm' olarak görmediği ve ileride onun yerini alabileceğine inandığı da kaydedildi.