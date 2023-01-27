ABD'den Türkiye’ye F-16 için NATO şartı! Onaylayın, uçakları alın

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ankara'ya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması halinde, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen "Rusya'nın Saldırganlığıyla Mücadele: Ukrayna ve Ötesi" adlı oturumda, Türkiye'ye olası F-16 satışı ve Ankara'nın İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları gündeme geldi.

"Erdoğan meseleyi iç siyasettte kullanıyor"

Victoria Nuland'ın senatörlerin sorularını yanıtladığı oturumda, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türkiye iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliğini onaylamadığı sürece F-16 satışına karşı çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu iç siyasetteki çıkarları için kullanıyor gibi göründüğünü kaydeden Shaheen, bu durumun NATO'nun çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

"Onayı verin, uçakları daha rahat alırsınız mesajını verdik"

Bu yorum üzerine konuşan Nuland da "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi. Nuland, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti.

ABD'li sözcü farklı konuştu

Öte yandan Nuland'ın "Türkiye'ye mesaj" olarak nitelendirilen bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kongre'de F-16 satışına muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından "dostça bir öneri" olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi.

Patel, "Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda net olduk. Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.