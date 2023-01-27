Yüzde 153 zam yaptılar! Site sakinlerini ayağa kalktı

BURSA’da 13 blok 1092 dairenin bulunduğu sitenin yönetimi aidatlara yüzde 153 zam yapınca site sakinleri isyan etti.

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Bursa’nın Osmangazi İlçesinde bulunan bir site yönetimi, Haziran ayında 250 lira olan aidatları yüzde 153 zam yaparak 644 liraya çıkarttı.

13 blok 1092 dairenin bulunduğu sitenin sakinleri ise yapılan zammın kanunsuz olduğunu belirterek site yöntemine tepki gösterdi.

Site sakinleri, "Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan, açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda sadece üç kişi ile bir sürü karar almış ve bu yıl yine fahiş fiyat artışlarına gitmiştir. 2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık yüzde 153 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basittir” ifadelerini kullandı.