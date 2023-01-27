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İspanya kupasında son 4 belli oldu

İspanya kupasında son 4 belli oldu

İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve rakiplerini geçerek yarı finale kalan takımlar Barcelona, Osasuna, A. Bilbao ve Real Madrid oldu.

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İspanya Kupası Copa del Rey’de çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Çeyrek final de Barcelona Real Sociedad’ı 1-0, Osasuna Sevilla’yı 2-1, A. Bilbao Valencia’yı 3-1, Real Madrid ise A. Madrid’i 3-1’lik skorla kupanın dışında bıraktı.

Bu sonuçlarla Copa Del Rey’de son 4’e kalan takımlar Real Madrid, Osasuna, Ath. Bilbao ve Barcelona oldu.

Copa del Rey’de gol krallığı yarışında zirvede attığı 5 golle Osasuna forması giyen 33 yaşındaki İspanyol Kike Garcia bulunuyor.

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