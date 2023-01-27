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İznik sağanak yağmura teslim oldu polis aracı çöken yolun içine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İznik sağanak yağmura teslim oldu polis aracı çöken yolun içine düştü

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi’nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü.

O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü. Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle dönerken, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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