Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırıya uğramasının ardından yürütülen soruşturmada tetikçinin cinayet sonrasında götürüldüğü ilk adresin belirlenmesi sonrasında Tolgahan D. ile Emre Y. tutuklandı.

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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında Tolgahan D., Emre Y. ve Serdar Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolgahan D. ve Emre Y. Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Serdar Ö.'nüm emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında dosyada tutuklu sayısı 17 oldu.

Tetikçinin gittiği adresin tespit edilmesi sonrasında tutuklandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Başsavcılık olayın aydınlatılmasına ilişkin yaptığı çalışmada, Tolgahan D. ile Emre Y.'nin, firari tetikçiyi cinayetin ardından götürüldüğü ilk adresle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.

Cinayetle bağlantılarının olmadıklarını iddia ettiler

Adrese ilişkin tespitin ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık, tetikçiye ulaşmak için operasyonlarına devam ederken, Tolgahan D.'nin ve Emre Y.'nin cinayetle bağlantılarının olmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

KAYNAK: SABAH