BIST 5.231
DOLAR 18,80
EURO 20,47
ALTIN 1.167,33
HABER /  GÜNCEL

Altın için geri sayım başladı! İlk külçeyi Erdoğan dökecek

Altın için geri sayım başladı! İlk külçeyi Erdoğan dökecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak." dedi.

Abone ol

Keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı. Yaklaşık 6 milyar dolar değere sahip altının işlenmesi için kurulan tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılacak.

Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.

Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

İlk külçeyi Erdoğan dökecek

Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Yarın bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz." diye konuştu.

Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."

Bakan Dönmez'e kentteki temaslarında Bilecik Valisi Kızılkaya ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu işten çıkarıldım diyen vatandaşa kürsüden cevap verdi
Ekrem İmamoğlu işten çıkarıldım diyen vatandaşa kürsüden cevap verdi
PFDK kararları açıkladı: Rosier'e 2 maç ceza
PFDK kararları açıkladı: Rosier'e 2 maç ceza
Halk TV'de Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'le yollar ayrıldı
Halk TV'de Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'le yollar ayrıldı
Cadde TV dağıldı! Serdar Akinan, Nur Batur, Bülent Çaplı ve çok sayıda isim istifa etti
Cadde TV dağıldı! Serdar Akinan, Nur Batur, Bülent Çaplı ve çok sayıda isim istifa etti
‘Dünya savaşı başladı, İki dev ülke ekonomisinden biri çökecek!’
‘Dünya savaşı başladı, İki dev ülke ekonomisinden biri çökecek!’
Foreign Policy’den dikkat çeken analiz: Hedefte Erdoğan var
Foreign Policy’den dikkat çeken analiz: Hedefte Erdoğan var
İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit geldi
İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit geldi
İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından en yeni hava durumu açıklaması
İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından en yeni hava durumu açıklaması
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte 27 Ocak 2023 günü indirimle benzin ve motorin fiyatları...
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte 27 Ocak 2023 günü indirimle benzin ve motorin fiyatları...
Hayatını 'Anadolu kültürü'ne adamıştı, paraya fotoğrafı basılan ilk kadın ölü
Hayatını 'Anadolu kültürü'ne adamıştı, paraya fotoğrafı basılan ilk kadın ölü
Hastane personeli Hekime saldırmıştı! Bakan Koca aldığı cezayı duyurdu
Hastane personeli Hekime saldırmıştı! Bakan Koca aldığı cezayı duyurdu
Teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü!
Teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü!