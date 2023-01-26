Foreign Policy’den dikkat çeken analiz: Hedefte Erdoğan var

Amerikan dergisi Foreign Policy’de yayınlanan analizde ABD ve Türkiye ilişkileri ele alındı. İsveç dışında asıl meselenin ABD ve PKK ilişkisi olduğuna dikkat çekilen yazıda ana hedefte Erdoğan'ın olduğu belirtildi.

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Amerikan dergisi Foreign Policy’de dikkat çeken bir analiz yayınlandı. İsveç'in kendi kendini baltaladığını ifade eden Foreign Policy, asıl meselenin ABD'de bittiğini yazdı. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin Türkiye ile ipleri gerdiğini bu durumun da güçlü bir NATO birleşimini engellediğine dikkat çekildi.

İsveç PKK için sığınak

Analizde PKK'nın Avrupa Birliği (AB), ABD ve İsveç'te de terör örgütü listesinde olduğuna, ancak yine de İsveç'in PKK için bir sığınak olduğuna ve bu zamana kadar eylemlerinin İsveçli politikacılar tarafından desteklendiğinden bahsedildi.

Mesele İsveç değil ABD!

ABD’nin eylemlerine dikkat etmesi gerektiği söylenen analize "Türkiye'nin ulusal güvenliği İsveç'ten değil, ABD'nin Suriye'de yaptıklarından geçiyor" denildi. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler de İsveç gibi PKK ile bağını sürdürdüğü için de Türkiye'nin tepkisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturan PKK ile bağlantılı grupların Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ilk söyleyen Batılı ülkeler, bu da Ankara'nın bir kazanımı" denildi.

PKK ABD’nin yardımlarıyla ayakta

ABD'nin Suriye'de PKK'yı silahlandırıp finanse ettiğinden bahsedilen haberde bu döneme kadar PKK'nın Türkiye'nin karşısında durmasında ABD'nin büyük payı olduğuna dikkat çekildi. Ancak İsveç'in NATO için önemli olduğundan bahsedilen haberde ABD'nin bu nedenle artık seçim yapmak zorunda olduğu söylendi. Analizde, "Washington, PYD ve YPG'ye verdiği desteği yeniden gözden geçirmeli ve Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olmalı" denildi.

Hedefte Erdoğan var

Analizin devamında ise dikkat çeken bir noktaya parmak basılarak "Ne yazık ki ABD'de Türkiye'nin cumhurbaşkanına yönelik kişisel bir antipati var. Bu durum da Türkiye ile ABD'nin stratejik çıkarları örtüşse bile Türkiye ile çalışmayı zorlaştırıyor" denilerek hedefte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekildi.

Nato’nun Türkiye’yi kucaklaması gerekiyor

NATO'da tam bir güç için Türkiye'ye ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen haberde, "NATO'nun Karadeniz'de güçlü olması için Türkiye'yi bir müttefik olarak tamamen kucaklamak gerekiyor" denildi.