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Adalet Bakanı Bozdağ’dan, AYM’nin HDP kararıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ’dan, AYM’nin HDP kararıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini reddetmesiyle ilgili konuştu.

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Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) açılan kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini reddetti.

"Bence de doğru bir karar"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AYM’nin kararıyla ilgili konuşarak " Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar oy birliğiyle. Bence de doğru bir karar. Çünkü Anayasa Mahkemesi gündemini kendi belirler. Başkan belirler. Gündemine hakimdir. Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir" dedi.

"Kılıçdaroğlu haberdar değil"

Kılıçdaroğlu’nun, “YSK’ya güvenmiyorum” sözlerini de değerlendiren Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Seçim Kurulu  Türkiye’nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa,  şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK  organize eder. Kılıçdaroğlu, YSK'nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.”

"Sınırsız kıyafet hürriyeti olmaz"

Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisine ise şöyle değerlendirdi:

“Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ret bahanesi  için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul’da desteklesinler. “

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