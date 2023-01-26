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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 2 futbolcu! Selçuk İnan doğruladı: İlgileniyoruz

Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 2 futbolcu! Selçuk İnan doğruladı: İlgileniyoruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, transfer konusuna yönelik dikkat çeken bilgiyi paylaştı. Selçuk İnan, Galatasaray'da forma giyen Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le ilgilendiklerini söyledi.

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Kasımpaşa Teknik Direktöü Selçuk İnan, TRT Spor'a transfere dair açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan Van Aanholt ile ilgilendiği iddia edilmişti. Selçuk İnan çıkan haberleri doğruladı.

Selçuk İnan, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Baba-oğul gibiyiz"

Selçuk İnan Fatih Terim'in kendisi için öneminden bahsetti. İnan, "Fatih Terim ile aramızdaki saygı hiçbir zaman kaybolmadı ondan çok şey öğrendik öğrenmeye devam ediyoruz. Baba-oğul gibiyiz hocada bu şekilde görüyor. Öğretmen öğrenci ilişkimiz her zaman devam ediyor. İlk maçıma geleceğini bilmiyordum çok heyecanlandım haberim yoktu ilk maçımda destek olması benim için çok önemliydi." dedi.

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