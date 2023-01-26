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Değişim için verdiği aracını bu halde geri verdiler! Şoke oldu otoparka çektirdi mahkemeyi bekliyor

Değişim için verdiği aracını bu halde geri verdiler! Şoke oldu otoparka çektirdi mahkemeyi bekliyor

Motor arızası çıkan aracının yenisiyle değiştirilmesini talep eden Aylin Altaner, "Araba, motoru sökülmüş ve arka koltuğa konulmuş vaziyette bana teslim edildi. Çekiciyle aracı otoparka aldım. Mahkemeden sonuç bekliyorum." dedi.

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Üsküdar'da yetkili bayiden geçen yıl 373 bin 469 liraya sıfır kilometre otomobil satın alan Aylin Altaner'in aracı, yaz tatili için gittiği Aydın'ın Didim ilçesinde 1423 kilometrede bozuldu. Çekiciyle Aydın'da yetkili servise götürülen araç, onarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

İstanbul'a dönen Altaner, aracı satın aldığı bayiye götürerek durumu anlattı. Yetkili serviste kontrol edilen otomobilin motorunun su kaçırdığı tespit edildi.

Servis yetkilileri Altaner'e motoru garanti kapsamında yenisiyle değiştirilebilecekleri teklifinde bulundu. Ancak Altaner, otomobilin yenisiyle değiştirilmesini isteyince bayi bunu kabul etmedi. Avukatı aracığıyla tüketici mahkemesine başvuran Aylin Altaner, buradan çıkacak sonucu bekliyor. 

Altaner "Araba, motoru sökülmüş ve arka koltuğa konulmuş vaziyette bana teslim edildi. Çekiciyle aracı otoparka aldım. Arabam var ama kullanamıyorum, otoparkta duruyor. Mahkemeden sonuç bekliyorum." dedi.

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