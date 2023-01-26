Altın rekora koşuyor kazandırmaya devam ediyor! Fiyatlar hızla yükseldi uzmanı asıl tarihi verdi

Altın fiyatları yatırımcısına bayram ettiriyor. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü uzmanlara göre ise yükseliş devamı var.

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Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Ons altın 1950 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü.

Nisan ayına dikkat!

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin açıklama yapan Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya, ‘‘Yılbaşından itibaren altın rekor kırmaya başladı. Gram altında 100 lira seviyesi kırılınca bin 190 seviyesine kadar yükseldi. Altın talebi dünya piyasaları genelinde devam ediyor. İç piyasada ise bin 190 lira seviyesinden alıcı buluyor. ABD’de enflasyon raporu da açıklanacak, piyasa bu veriyi bekliyor. ABD enflasyon rakamı düşük gelirse gram altın bin 215’e kadar bir yükseliş görebiliriz. Altın da ciddi hareketlerin Nisan aylarında görebiliriz’’ dedi.

Yeni yılda gram altının yaklaşık yüzde 10 getiri sağladığını belirten Kapıkaya, ‘‘Yılbaşında gram bin 80-bin 95 lira civarındaydı. Aşağı yukarı yüzde 10 civarında yükseldi. Gram altın şu anda bin 190 lira, çeyrek altın bin 947 lira, yarım altın 3 bin 758 lira, Cumhuriyet altını ise 7 bin 700 liradan satılıyor. Talep daha çok çeyrek altına oluyor’’ diye konuştu.