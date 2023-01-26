BIST 5.259
DOLAR 18,81
EURO 20,50
ALTIN 1.171,00
HABER /  EKONOMİ

Altın rekora koşuyor kazandırmaya devam ediyor! Fiyatlar hızla yükseldi uzmanı asıl tarihi verdi

Altın rekora koşuyor kazandırmaya devam ediyor! Fiyatlar hızla yükseldi uzmanı asıl tarihi verdi

Altın fiyatları yatırımcısına bayram ettiriyor. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü uzmanlara göre ise yükseliş devamı var.

Abone ol

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor.  Ons altın 1950 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 187 lirayı gördü.

Nisan ayına dikkat!

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin açıklama yapan Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya, ‘‘Yılbaşından itibaren altın rekor kırmaya başladı. Gram altında 100 lira seviyesi kırılınca bin 190 seviyesine kadar yükseldi. Altın talebi dünya piyasaları genelinde devam ediyor. İç piyasada ise bin 190 lira seviyesinden alıcı buluyor.  ABD’de enflasyon raporu da açıklanacak, piyasa bu veriyi bekliyor. ABD enflasyon rakamı düşük gelirse gram altın bin 215’e kadar bir yükseliş görebiliriz. Altın da ciddi hareketlerin Nisan aylarında görebiliriz’’ dedi.

Yeni yılda gram altının yaklaşık yüzde 10 getiri sağladığını belirten Kapıkaya, ‘‘Yılbaşında gram bin 80-bin 95 lira civarındaydı. Aşağı yukarı yüzde 10 civarında yükseldi. Gram altın şu anda bin 190 lira, çeyrek altın bin 947 lira, yarım altın 3 bin 758 lira, Cumhuriyet altını ise 7 bin 700 liradan satılıyor. Talep daha çok çeyrek altına oluyor’’ diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklık -28 derece ölçüldü! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri donduran görüntüler
Foto Galeri Sıcaklık -28 derece ölçüldü! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri donduran görüntüler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Peş peşe uyarılar geliyor! Saat verildi hazır olun çok fena geliyor
Peş peşe uyarılar geliyor! Saat verildi hazır olun çok fena geliyor
Rusya'dan Batı'ya Ukrayna tepkisi: 'Tank vererek savaşa dahil oldular'
Rusya'dan Batı'ya Ukrayna tepkisi: 'Tank vererek savaşa dahil oldular'
İstanbul’da yasadışı çakar denetimi: 2023'te kesilen toplam cezaya bakın
İstanbul’da yasadışı çakar denetimi: 2023'te kesilen toplam cezaya bakın
AK Parti'den Erdoğan'ı hedef Alman dergisine sert tepki! "ilkel bir kara propagandadır"
AK Parti'den Erdoğan'ı hedef Alman dergisine sert tepki! "ilkel bir kara propagandadır"
Bakan Nebati: Ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık
Bakan Nebati: Ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık
Kentte büyük panik! 26 mahallede karantina başladı
Kentte büyük panik! 26 mahallede karantina başladı
NBA'de Alperen Şengün 21 yaşında bir rekor daha kırdı
NBA'de Alperen Şengün 21 yaşında bir rekor daha kırdı
MHP'li Semih Yalçın'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: algı operasyonları yönetiliyor
MHP'li Semih Yalçın'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması: algı operasyonları yönetiliyor
Efeler Çiftliği'nden süt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Efeler Çiftliği'nden süt fiyatlarıyla ilgili açıklama
Altılı Masa 11. kez toplandı! Cumhurbaşkanı adayı isimleri ilk kez konuşuluyor
Altılı Masa 11. kez toplandı! Cumhurbaşkanı adayı isimleri ilk kez konuşuluyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan Avrupa itirafı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Avrupa itirafı
Bir dönem yarım milyar biçildi, Rus milyarderin şirketi 1 dolara satıldı
Bir dönem yarım milyar biçildi, Rus milyarderin şirketi 1 dolara satıldı