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Bir dönem yarım milyar biçildi, Rus milyarderin şirketi 1 dolara satıldı

Bir dönem yarım milyar biçildi, Rus milyarderin şirketi 1 dolara satıldı

Rus milyarder Roman Abramoviç’in bir dönem yarım milyar dolar değer biçilen İngiliz telekom şirketi Truphone 1 dolara satıldı.

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Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in İngiltere'deki telekom şirketi Truphone, sadece 1 dolara satıldı.

505 milyon değer biçiliyordu

Abramoviç'in petrokimya patronları Alexander Abramov ve Alexander Frolov ile birlikte uzun yıllar yönettiği Truphone, e-SIM üretiyor. Şirkete 2020 yılında 505 milyon dolar değer biçiliyordu.

Yeni sahibi 

Şirketin yeni sahibi Türk-Alman iş insanı Hakan Koç'un sahibi olduğu TP Global Operations şirketi oldu.

Dünya gazetesindeki habere göre Koç, Truphone'un eski yöneticisi Pyrros Koussios ile birlikte geçen yıl İngiliz hükümetine başvurup, Truphone'a borçları artı 1 dolar teklifinde bulunmuştu.

Süreç geçen hafta tamamlandı ve devir teslim dün yapıldı.

İngiliz basınına konuşan Koç, "Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız" derken, sözü aylardır belirsizlik içinde çalışan 446 şirket çalışanına ve şirketin müşterilerine getirdi:

"Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz."

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