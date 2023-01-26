Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı

Ülkücü Başkan Sinan Ateş suikasti soruşturması kapsamında dün üçüncü kez gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi, arkadaşı Selman Bozkurt'un da yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında dün üçüncü kez gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş, ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı.

Cinayet gecesi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alınan ve iki kez serbest bırakılan Demirbaş, dün üçüncü kez gözaltına alınmıştı. Demirbaş, tetikçiyi cinayetin ardından araçla alıp kaçırmakla suçlanıyor.

Dün gözaltına alınan üçüncü kişi olan 2015 yılı MHP milletvekili adayı Serdar Öktem ise serbest bırakıldı. Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in tutuklanmasıyla, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.