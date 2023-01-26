Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "(Enflasyon) Tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Merkez Bankası, 2023 enflasyon beklentisini değiştirmedi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 22,3 olarak korundu.

2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahminini 79,3 dolardan 80,8 dolara çıkardıklarını kaydeden Kavcıoğlu, yıl sonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 22 olarak sabit tuttuklarını açıkladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır

- 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır

- Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir

Derin resesyon ihtimali azaldı

- Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir

- Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz

- 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir

- Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı

- Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir

- Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz

Cari açığımız yükseldi

- Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır

- 2022 yılı üçüncü çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı pandemiye kıyasla 4,9 milyon kişi arttı

- 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir

- Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir

Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Enflasyondaki yavaşlama, çekirdek enflasyon göstergeleriyle de destekleniyor

- Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit ediyor

- Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Üretici fiyat artışları 2022 boyunca kademeli olarak azaldı

- Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz

- Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir

- 2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır

- TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı

- 2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır

Yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmedi

TCMB’nin 2023 yıl sonu gıda enflasyon beklentisi %22 ile değişmedi

TCMB’nin 2024 yıl sonu tüfe beklentisi %8,8 ile sabit tutuldu

TCMB’nin 2023 yıl sonu tüfe beklentisi %22,3 ile değişmedi

Uluslararası rezervlerimiz 2022 sonunda 128,8 milyar seviyesine ulaşmıştır