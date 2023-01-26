Eski Beşiktaşlı Weghorst Manchester United'da ilk golünü attı

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Manchester United'ın golleri Wout Weghorst, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Abone ol

Premier Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik serisi lider Arsenal karşısında sonlanan Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a konuk oldu.



Rakibini Wout Weghorst, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'in golleriyle mağlup eden Manchester United, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.



Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Burnley'ye dönen ve sonrasında Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst, yeni takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.



Kupanın bir diğer yarı final eşleşmesinde Newcastle United, Southampton'ı 1-0 mağlup etmişti.



İngiltere Lig Kupası'nda gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından finale kalan takımlar belli olacak.