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KKTC’yi sarsan cinayet Helin'i öldürdükten sonra Rum tarafına kaçtı!

KKTC’yi sarsan cinayet Helin'i öldürdükten sonra Rum tarafına kaçtı!

KKTC'de lise öğrencisi Zehie Helin Reessur başına sert bir cisim vurularak öldürüldü. Genç kızın cesedi inşaat alanında bulundu. Rum kesimine kaçan katil zanlısı eski erkek arkadaş, yakalanarak KKTC polisine teslim edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinin turistik bölgesinde yer alan bir inşaat alanında ceset bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu cesedin annesi Kıbrıs Türkü, babası Suriyeli olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur'a ait olduğu tespit edildi. Genç kızın kafasına sert bir cisim vurularak öldürüldüğü belirlndi.

Genç kızın öldürülmesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki erkek arkadaşı Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs'a kaçtı.

Kanlı otomobil

Reessur’un cansız bedeninin bulunduğu arazide sürüklenme izleri bulunurken, Derinya'da bulunan içi kanlı aracın ise Reessur'un erkek arkadaşına ait olduğu konuşuluyor.

Adli olaylarda Rum ve Türk kesimleri BM üzerinden işbirliği yapıyor. Rum yönetimi polisi tarafından yakalanan Altundağ'ın, KKTC'ye iade edilmesi için Birleşmiş Milletler'e talepte bulunuldu.

Kıbrıs Polis Basın Subaylığı, Altundağ'ın KKTC polisine teslim edildiğini açıkladı.

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