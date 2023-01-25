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HABER /  POLİTİKA

CHP’li 9 büyükşehir belediye başkanından Kılıçdaroğlu’na tam destek!

CHP’li 9 büyükşehir belediye başkanından Kılıçdaroğlu’na tam destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 9 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na desteklerini iletti.

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Altılı Masa, 26 Ocak Perşembe günü önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Altılı Masa, toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 9 büyükşehir belediye başkanı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Söz konusu toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

"Biz de sahaya çıkıp çalışmak istiyoruz"

Başkanlar, Kılıçdaroğlu’na ortak bir dille “Biz sizin olmanızı istediğimizi söylüyoruz ama bir an önce açıklanırsa biz de sahaya çıkıp çalışmak istiyoruz” dediler.

İmamoğlu: "Verimli bir sohbet yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

İmamoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık." ifadelerini kullandı. 

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