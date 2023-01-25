MGK bildirisi yayınlandı! Dikkat çeken NATO ve İsveç vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Yayınlanan MGK bildirisinde "NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı" ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını yaptı. Toplantı 3,5 saat sürdü.

MGK Bildirisi'nde NATO mesajı:

"NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletler müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeliler.

"Yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmeliler.

(Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri) Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.