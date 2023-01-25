BIST 5.298
DOLAR 18,81
EURO 20,49
ALTIN 1.171,77
HABER /  DÜNYA

Vladimir Zelensky, Leopard 2 tankları için Almanya’ya teşekkür etti

Vladimir Zelensky, Leopard 2 tankları için Almanya’ya teşekkür etti

Zelensky, Scholz ile görüştüğünü, tank konusunda Alman Başbakan'a minnettar olduğunu söyledi. Ukrayna liderinin ofisinden yapılan açıklamada, "Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var" denildi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, kendilerine tank gönderen Almanya’ya mesaj gönderdi.

Yoğun baskılarla karşılaşan Berlin yönetimi, 14 adet Leopard 2 tankını Kiev’e sevk etmeye karar verdi.

"Almanya'daki tüm dostlarımıza içtenlikle minnettarım"

Zelensky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'a "içtenlikle minnettar" olduğunu söyledi:

Alman ana muharebe tankları, savunma desteği ve eğitim görevlerinin genişletilmesi, ortakların benzer silahları tedarik etmesi için yeşil ışık. Az önce Scholz ile görüşmede bu önemli ve zamanında alınan kararları duydum. Şansölyeye ve Almanya'daki tüm dostlarımıza içtenlikle minnettarım.

'Tank koalisyonu' çağrısı

Bir açıklama da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan geldi. Kuleba, ülkesinin müttefiklerini “tank koalisyonuna” katılmaya çağırdı:

Bunun olabileceğinden şüphe duyan herkes şimdi görüyor: Ukrayna ve ortakları için imkansız bir şey değil. Leopard 2 tankları kullanımda olan tüm yeni ortakları koalisyona katılmaya ve mümkün olduğu kadar çok tank sağlamaya davet ediyorum. Artık özgürler.

Zelensky'nin ofisi: Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var

Tank sevkiyatının, Zelensky’nin ısrarlı çağrılarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Leopard 2’lerin sevkiyatına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Telegram’dan mesaj paylaşan Yermak, şöyle yazdı:

Şimdi sırada ‘tank koalisyonu’ var. Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var.

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis'ten Erdoğan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" cevabı
Miçotakis'ten Erdoğan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" cevabı
Sancaktepe'de sokakta kurşun yağdırdığı karısının başında bekledi
Sancaktepe'de sokakta kurşun yağdırdığı karısının başında bekledi
Özel hastanede doğum yapan genç kadın 12 gün sonra öldü
Özel hastanede doğum yapan genç kadın 12 gün sonra öldü
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı
EYT'de beklenen haber geldi! EYT düzenlemesi Meclis'te imzaya açıldı Cuma günü veriliyor..
EYT'de beklenen haber geldi! EYT düzenlemesi Meclis'te imzaya açıldı Cuma günü veriliyor..
Denizli'de vahşet! Karısını eşarpla boğup, boğazını kesmişti: Cani koca itiraf etti!
Denizli'de vahşet! Karısını eşarpla boğup, boğazını kesmişti: Cani koca itiraf etti!
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil CHP'li başkanlarır seçim endişesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dediler
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil CHP'li başkanlarır seçim endişesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dediler
Kur'an-ı Kerim provokasyonunun arkasında İsveçli gazeteci çıktı meğer asıl hedef...
Kur'an-ı Kerim provokasyonunun arkasında İsveçli gazeteci çıktı meğer asıl hedef...
Microsoft servislerinde erişim sorunu çıktı Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi
Microsoft servislerinde erişim sorunu çıktı Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi
Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'yı terk ediyor iddiası! BioNTech yeni açıklama yaptı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'yı terk ediyor iddiası! BioNTech yeni açıklama yaptı
İhracatçılardan çağrı geldi olması gereken dolar kuru seviyesini açıkladılar
İhracatçılardan çağrı geldi olması gereken dolar kuru seviyesini açıkladılar
Deprem oldu Muğla, Antalya, Aydın fena sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama var
Deprem oldu Muğla, Antalya, Aydın fena sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama var