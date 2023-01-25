Vladimir Zelensky, Leopard 2 tankları için Almanya’ya teşekkür etti

Zelensky, Scholz ile görüştüğünü, tank konusunda Alman Başbakan'a minnettar olduğunu söyledi. Ukrayna liderinin ofisinden yapılan açıklamada, "Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var" denildi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, kendilerine tank gönderen Almanya’ya mesaj gönderdi.

Yoğun baskılarla karşılaşan Berlin yönetimi, 14 adet Leopard 2 tankını Kiev’e sevk etmeye karar verdi.

"Almanya'daki tüm dostlarımıza içtenlikle minnettarım"

Zelensky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'a "içtenlikle minnettar" olduğunu söyledi:

Alman ana muharebe tankları, savunma desteği ve eğitim görevlerinin genişletilmesi, ortakların benzer silahları tedarik etmesi için yeşil ışık. Az önce Scholz ile görüşmede bu önemli ve zamanında alınan kararları duydum. Şansölyeye ve Almanya'daki tüm dostlarımıza içtenlikle minnettarım.



'Tank koalisyonu' çağrısı

Bir açıklama da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan geldi. Kuleba, ülkesinin müttefiklerini “tank koalisyonuna” katılmaya çağırdı:

Bunun olabileceğinden şüphe duyan herkes şimdi görüyor: Ukrayna ve ortakları için imkansız bir şey değil. Leopard 2 tankları kullanımda olan tüm yeni ortakları koalisyona katılmaya ve mümkün olduğu kadar çok tank sağlamaya davet ediyorum. Artık özgürler.

Zelensky'nin ofisi: Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var

Tank sevkiyatının, Zelensky’nin ısrarlı çağrılarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Leopard 2’lerin sevkiyatına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Telegram’dan mesaj paylaşan Yermak, şöyle yazdı:

Şimdi sırada ‘tank koalisyonu’ var. Bir sürü Leopard’a ihtiyacımız var.