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Sancaktepe'de sokakta kurşun yağdırdığı karısının başında bekledi

Sancaktepe'de sokakta kurşun yağdırdığı karısının başında bekledi

İSTANBUL Sancaktepe'de bir şahıs, eşine sokak ortasında 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken cani koca yaralı eşinin başında bekledi. Silahı tutukluk yapan şüpheli polise yakalanmamak için bölgeden koşarak kaçtı.

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Olay saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, N.S. adlı şüpheli sokak ortasında tartıştığı eşi B.S.'ye yanında taşıdığı silahı çıkartarak 7 el ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan, ayak ve bacak bölgesinden yaralanan B.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Ekipler kaçan N.S. adlı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan şahsın eşini yaraladıktan sonra başında beklediği anlar ve olay yerinden kaçışı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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