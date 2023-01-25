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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil CHP'li başkanlarır seçim endişesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dediler

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil CHP'li başkanlarır seçim endişesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dediler

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisine mensup büyükşehir belediye başkanlarını Genel Merkez'de ağırladı. Başkanlar görüşmede, Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayının "bir an önce" açıklanmasını talep ettiği; ancak CHP liderinin tarih olarak "şubat ortasını" işaret ettiği öne sürüldü.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın programları nedeniyle katılmadığı görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aralarında olduğu 9 büyükşehir belediye başkanı katıldı.

Adayı sordular, Şubat'ta dedi

Yaklaşan genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine yapılan toplantı bir saatin üzerinde sürdü. Gazetduvar'ın haberine göre, belediye başkanları CHP lideri Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını sordu. CHP lideri şubat ayının ortasını işaret ederek bu tarihte Altılı Masa’nın adayını açıklayabileceğini söyledi.

Adayı bir an önce açıklayın...

Belediye başkanları CHP liderine, adaylığın bir an önce açıklanması gerektiğini, sahaya çıkıp sürece her türlü katkıyı sunacaklarını ifade etti. Sahada herkesin "aday kim" diye sorduğunu belirten belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na, "Biz söylüyoruz adayın sizin olduğunuzu, sizi önerdiğimizi ama Altılı Masa'nın karar vereceğini söylüyoruz. Ama insanları çok da tatmin etmiyor. Herkes bir an önce adayı öğrenmek istiyor. Bunun da hızlandırılması iyi olur. Bir an önce açıklanırsa biz de sahada daha rahat çalışırız" dedi.

Seçim için kaygılar dile getirildi

Belediye başkanlarının CHP lideriyle görüşmesinde genel seçimlere dair partinin çalışmaları da masaya yatırıldı. CHP lideri belediye başkanlarına genel seçim için bir çalışma grubunun oluşturulduğunu, bütün verileri değerlendirerek o heyetin çalışmalara başladığını ifade etti. Belediye başkanları görüşmede seçim güvenliği ile ilgili kaygılarını da dile getirdi. CHP lideri seçim için yaptıkları çalışmaları kapsamlı bir şekilde belediye başkanlarına anlattı. 

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