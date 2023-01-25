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Almanya'dan onay çıktı! Leopard tankları Ukrayna’ya gönderiliyor

Almanya'dan onay çıktı! Leopard tankları Ukrayna’ya gönderiliyor

ALMANYA Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’in Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları göndereceğini, aynı zamanda Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermek isteyen diğer ülkelere de izin verileceğini açıkladı.

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Almanya hükümeti, Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini ve diğer ülkelere de envanterlerindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna’ya tedarik edebilmeleri için izin vereceğini duyurdu.

Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un kararı bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında açıkladığını belirterek, “Federal hükümet, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdi. Bu, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirdiği yoğun istişarelerin sonucudur. Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karardaki amacın Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızlı bir şekilde bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Hebestreit, Almanya’nın ilk olarak ordu envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını aktardı.

“Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere izin verilecek”
Hebestreit, “Diğer Avrupalı ortaklar da Leopard 2 tanklarını (Ukrayna’ya) teslim edecek. Ukraynalı askerlerin eğitimi Almanya'da hızla başlayacak. Destek paketi, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içerecek. Almanya, Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere de sevkiyat izni verecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın beklediği Leopard 2 tankları
Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor. Almanya'da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayı alınması gerekiyor.

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