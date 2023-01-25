CHP'li belediye meclis üyesi istifa etti: Ayrımcılık ve kutuplaşma...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik belediye meclis üyesi Cabir Sağlam partisinden istifa etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Cabir Sağlam partisinden istifa ettiği açıklayarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceği söyledi.



Cabir yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik hizmet etme yolunda 2019 seçimlerinde büyük hayallerle yola çıkmış olduğum CHP parti üyeliğinden istifa ediyorum. Parti içi olumsuzluklar nedeni ile ayrımcılık ve kutuplaşmaya yol açtığı için meclis üyeliğim hiçe sayıldığından mücadelem bağımsız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.