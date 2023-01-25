Meteoroloji uzmanından İstanbul için hafta sonu uyarısı

İSTANBUL'da yakın zamanda kar yok ama çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Meteoroloji uzmanı hafta sonu havası için şimdiden uyardı.

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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul havasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonuna kadar İstanbul'daki yağışların kuvvetli olmadığını belirten Tek, cuma günü İstanbul'da metrekareye 5-6 kilogram civarında yağış düşeceğini, cumartesi günü ise 3-4 saat içerisinde yağışın metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkacağını ifade ederek, "Toplam 40-50 kilogram yağış düşebilir. Yağış pazar günü de devam edecek, pazartesi ise zayıf şekilde sürebilir. İstanbul’da ocak ayı uzun yıllar yağış ortalaması 106 kilogram civarında.

Bugüne kadar düşen yağış miktarı ise yaklaşık 13 kilogram. Çok kurak bir ocak ayı geçiriyoruz. Bu gelecek yağışlarla geçmiş yıllara göre fark 4'te 1 oranına kadar düşecek." diye konuştu.

Tek, şubat başında ise İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı görülebileceğini, yurdun diğer kesimlerinde soğuk havanın devam edeceğini sözlerine ekledi.