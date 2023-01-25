BIST 5.157
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.163,11
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji uzmanından İstanbul için hafta sonu uyarısı

Meteoroloji uzmanından İstanbul için hafta sonu uyarısı

İSTANBUL'da yakın zamanda kar yok ama çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Meteoroloji uzmanı hafta sonu havası için şimdiden uyardı.

Abone ol

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul havasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonuna kadar İstanbul'daki yağışların kuvvetli olmadığını belirten Tek, cuma günü İstanbul'da metrekareye 5-6 kilogram civarında yağış düşeceğini, cumartesi günü ise 3-4 saat içerisinde yağışın metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkacağını ifade ederek, "Toplam 40-50 kilogram yağış düşebilir. Yağış pazar günü de devam edecek, pazartesi ise zayıf şekilde sürebilir. İstanbul’da ocak ayı uzun yıllar yağış ortalaması 106 kilogram civarında.

Bugüne kadar düşen yağış miktarı ise yaklaşık 13 kilogram. Çok kurak bir ocak ayı geçiriyoruz. Bu gelecek yağışlarla geçmiş yıllara göre fark 4'te 1 oranına kadar düşecek." diye konuştu.

Tek, şubat başında ise İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı görülebileceğini, yurdun diğer kesimlerinde soğuk havanın devam edeceğini sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İliklerimize kadar donacağız kar başlıyor! İşte beklenen tarih İstanbul, Yalova, İzmir, Antalya...
Foto Galeri İliklerimize kadar donacağız kar başlıyor! İşte beklenen tarih İstanbul, Yalova, İzmir, Antalya... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonların gözü bu haberde! AK Parti'den flaş EYT açıklamsı: Net tarih verildi!
Milyonların gözü bu haberde! AK Parti'den flaş EYT açıklamsı: Net tarih verildi!
CHP 'kararımız net' diyerek adayını açıkladı! 'Adayımız Kılıçdaroğlu'
CHP 'kararımız net' diyerek adayını açıkladı! 'Adayımız Kılıçdaroğlu'
AK Parti'den "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen vekile uyarı
AK Parti'den "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen vekile uyarı
Para transfer merkezinde çalışan kadın 1 yılda 'tırnakçılık' yöntemiyle 11 milyon lira çaldı!
Para transfer merkezinde çalışan kadın 1 yılda 'tırnakçılık' yöntemiyle 11 milyon lira çaldı!
Asgari ücret yükseldi deyip süte zam yaptılar! İşte zamlı yeni fiyat
Asgari ücret yükseldi deyip süte zam yaptılar! İşte zamlı yeni fiyat
Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu kaptan köşkünde yangın çıktı
Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu kaptan köşkünde yangın çıktı
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tahliye edildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tahliye edildi
Ekran bağımlılığını önleme yolları uzman isimden ebeveynlere öneriler
Ekran bağımlılığını önleme yolları uzman isimden ebeveynlere öneriler
Tekfen ve TEMA'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi
Tekfen ve TEMA'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi
AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...
AYM'de flaş HDP kapatma davası gelişmesi! Raportör kararını verdi: Reddedilsin...
Ethem Sancak'tan flaş iddia! Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak
Ethem Sancak'tan flaş iddia! Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak
Uykusuz Dergisi böyle veda etti
Uykusuz Dergisi böyle veda etti