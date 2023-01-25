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Asgari ücret yükseldi deyip süte zam yaptılar! İşte zamlı yeni fiyat

Asgari ücret yükseldi deyip süte zam yaptılar! İşte zamlı yeni fiyat

Üreticiler çiğ süt fiyatlarına yeni zam yaptı.Sebep olarak asgari ücret ve diğer kalemlere gelen artışlar gösterildi. Zamlı yeni fiyatlar raflara yansıdı.

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Son aylarda süt arzında yaşanan sorunlar ve sanayi talebinin yüksek olması serbest piyasada süt fiyatını 12 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) en son güncellediği tavsiye satış fiyatı ise 8,5 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, “Geçtiğimiz haftalarda yem fiyatına gelen 10-15 liralık zam, bunun yanı sıra kaba yem, silaj, yonca ve samanda fiyat artışları bir miktar sütün maliyetini de arttırdı. İlk gelen zamlar arz-talepten kaynaklıydı ama şimdi maliyet de etkili oldu. En son geçen hafta ortaya çıkan rakamlar ve marketlerin de tesadüfen zamları bu dönemde rafa yansıtması dikkat çekti. Bu zamma arz-talep etkisi ve son olarak maliyet artışı yansıdı. Maliyet zamlarında asgari ücret ve diğer kalemlere gelen artışlar etkili oldu” dedi.

Öte yandan perakende çiğ süt satıcıları da geçen hafta fiyatı yükseltti. Ocak ayı başında 3 litre çiğ sütün fiyatı 90 TL'den vatandaşlara satılırken Ocak ortasında bu rakam 105 TL'ye yükseldi. Satıcılar süte yapılan zamla ilgili artan üretim maliyetlerini gerekçe gösterdi. 

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