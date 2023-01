Pompeo: Erdoğan ve Pence'in görüşmesi uzayınca Beştepe'de kapıyı kırmaya çalıştım

ABD'de Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda katıldığı bir toplantının, "çok uzun" sürmesi sonucunda kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını belirtti.

Abone ol

Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" isimli yeni yayımlanan hatıratında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşkesi kabul etmesi için Ekim 2019'da Pence'le Ankara'ya yaptıkları ziyareti anlattı.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığına göre Pompeo, kitabında şunları yazdı:

"Erdoğan'ın sarayına vardığımızda, 'birkaç dakikalığına' Başkan Yardımcısı ile baş başa görüşmek istediğini söyledi. Yarım saat kadar sonra ev sahiplerine Başkan Yardımcısı'nı görmem gerektiğini söyledim. Ses çıkmadı.

20 dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzin almadan koridoru geçtim ve Erdoğan ile Başkan Yardımcısı'nın görüştüğü odanın kapısını açmaya çalıştım. Kilitliydi. Daha sonra mevkidaşıma kapıyı kıracağımızı söyledim."

Pompeo, kapıyı kırma girişiminin güvenlik ekibinin Türk güvenliklerin agresifleşmesine sebep olacağı konusunda korktuğunu, ancak böyle olmadığını kaydetti. Pompeo, Türk güvenlik görevlilerinin kapıyı açtığını ve kendisinin de Pence ve Erdoğan arasında yapılan görüşmeye katıldığını yazdı.