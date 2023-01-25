Sevilay Yılman, HDP'li Pervin Buldan'ı fena yakaladı! O zaman niye Meral Akşener'i övdünüz?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'baraj kuran' HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bu kez fena yakalandı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Pervin Buldan'a, "Eşiniz Savaş Buldan’ın katlinde Meral Akşener’in parmağı olduğunu düşünüyorsanız 2015’te nasıl böyle övgü dolu bir konuşma yaptınız Akşener ile ilgili?" diye sorup o konuşmasını hatırlattı.

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İYİ Parti Gnel Başkanı Meral Akşener'le görüşen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Meral Akşener'in, 'çok üzüldüğü' olayı anlatan Yılman, HDP'li Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın öldürülmesinde Akşener'in parmağı olduğu iddiasını hatırlattı. Ardından da şunları yazdı:

- Meral Akşener hafta sonu görüşmemizde HDP'lilerin iktidarı bırakıp kendisini ve partisini hedef tahtasına koymasından, Susurluk göndermesi yapmasından ve dahası Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan’ın katledilmesinde parmağı olduğunun ima edilmesinden dolayı çok üzgün olduğunu ve Savaş Buldan'ın yargısız infazla kurban edildiği dönemde İçişleri Bakanı değil, akademisyen olduğunun altını çizip; “Sizden ricam 2015’te seçimler öncesinde TBMM'nin kapanış toplantısında Pervin Buldan'ın ‘Meclisi adil yönettiği gerekçesiyle Akşener'e teşekkür ettiği konuşmayı bulun" demesi üzerine bakındım geçmişe. Ve şoka girdim.

- Çünkü 2015’te Akşener’in veda konuşması üzerine Buldan’ın söyledikleri, kullandığı ifadeler çok çok farklı. Diyor ki Sayın Buldan; "Tarafsız ve bağımsız duruşunuzdan büyük güç aldığımızı, bu tutumunuzla örnek başkanvekili olduğunuzu gösterdiniz. Sizinle çalışmak bize güç vermiştir. Önümüzdeki dönem sizi tekrar burada görmek istiyoruz."

- Harfi harfine paylaşıyorum o tutanakları aşağıda ve izninizle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a soruyorum; “Eşiniz Savaş Buldan’ın katlinde Meral Akşener’in parmağı olduğunu düşünüyorsanız 2015’te nasıl böyle övgü dolu bir konuşma yaptınız Akşener ile ilgili?

- Ne oldu Sayın Buldan? 1994 yılında katledilen eşinizin sorumlusu olarak şimdi mi farkına vardınız Akşener olduğunun? Elbette değil! 2015 yılında da biliyordunuz herhalde o katlin sorumlusu kim! Ee o halde bu günlerde bu tavır, bu açıklamalar ne için?

İŞTE PERVİN BULDAN'IN MECLİS TUTANAKLARI