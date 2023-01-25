Meral Akşener ismini masaya getirebilir ne İmamoğlu ne de Yavaş Talat Atilla yazdı

Altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürerken yazar Talat Atilla, Meral Akşener'in İlhan Kesici'nin ismini masaya getirebileceğini yazdı.

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2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacak olması beklenirken gözler altılı masanın adayının kim olacağına çevrildi.

En kuvvetli aday görünen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den onay çıkmadı. Akşener'in çok istediği İmamoğlu ya da Yavaş seçeneği de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yok.

Adayda anlaşamayan CHP ve İYİ Parti'nin farklı bir isimde buluşup aday göstereceği kulislerde konuşuluyor. O ismin ise İlhan Kesici olduğu iddia edildi.

"Meral Akşener İlhan Kesici'nin ismini masaya getirebilir"

Bu gelişmeyi yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında paylaştı:

"Çok özelliği sayılabilir İlhan Kesici'nin elbette ama diğer adaylardan en büyük farkı, tüm kesimlerden oy alabilmesi.

Peki, aday olabilir mi?

Bence aday 1 sene önceden de yazdığım/söylediğim gibi Kılıçdaroğlu olur ve geriye çekilmez ama...

Söylenilenin aksine Kılıçdaroğlu değil, Meral Akşener İlhan Kesici'nin ismini masaya getirebilir.

Ne mi olur?

Tahminimi bir yıldır ve yukarıda da yazdım ama Demirel'in hala yaşayan sözü final olsun!

"Siyasette 24 saat uzun bir süredir! "