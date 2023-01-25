Özgür Demirtaş 'Bu şark kurnazlığı çalışmaz" deyip "felaketler başlar" uyarısı yaptı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi eleştirileri geldi. Merkez Bankası ile ilgili uyarılarda bulunan Özgür Demirtaş, "Para basmak ve faizi ekstra düşürmek kısa vadede olumlu etkilerini yansıtıp siyasetçileri havalı kılsa da(!) uzun vadede, enflasyon kasıp kavurur. İnsanların geliri enflasyondan az artar. Alım gücü düşer. Uzun vadede FELAKETLER başlar" dedi.

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Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiyle ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Prof Dr. Özgür Demirtaş, 20 maddelik uyarısında özellikle Merkez Bankası üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Özgür Demirtaş'ın o uyarıları...

- Merkez Bankaları yoktan para yaratır. Bu bir bedel (Faiz) karşılığında bankalara verir. Bankalar da o parayı alır şirketlere kredi verir. Şirketler kredi ile yeni yatırım yapar. İnsanları yeni yatırımlarında işe alırlar.

- İşsizlik düşer. Yeni yatırımlarda maaş alan insanlar maaşlarını harcar. Milli gelir artar. Ne güzel değil mi?? Kulağa ne hoş geliyor değil mi?? Değil. Unutmayın: Bir şey kulağa çok hoş geliyorsa büyük ihtimal ile doğru değildir.

- Peki yukarıdakiler niye doğru değil? Doğru değil çünkü, bu yöntem dopingdir. Bu yöntem uyuşturucu kullanımıdır. Bu yöntem sahtekarlıktır. Bu yöntem kısa vadelidir. Bu yöntem gelecek nesillere atılan kazıktır. Tane tane anlatayım.

Uyuşturucu benzetmesi yaptı

-Ucuz faiz ile para dağıtmak, PARAYI tuvalet kağıdından farksız yapar. Sisteme giren para ilk başta iyi etkilerini gösterir (Tıpkı Doping gibi, Tıpkı Uyuşturucu gibi, Tıpkı Alkol gibi). Kısa vadede ucuz kredi ile piyasa canlanır. MAL fiyatları artar.

- Elinde mal tutanlar zengin olur. Kısa vadede ekonomi canlanınca politikacılar dört köşe olur, tıpkı doping kullanıp 100 metre koşusunu kazanan sporcunun antrenörünün madalya töreninde böbürlenmesi gibi. Sonrasında sporcunun karaciğeri iflas eder.

- Uyuşturucu kullanan kişi ilk dakikalarda çok keyifliyken sonra vücudunda yaralar çıkar, dişleri dökülür… Para basmak ve faizi ekstra düşürmek kısa vadede olumlu etkilerini yansıtıp siyasetçileri havalı kılsa da(!) uzun vadede, enflasyon kasıp kavurur.

- İnsanların geliri enflasyondan az artar. Alım gücü düşer. Uzun vadede FELAKETLER başlar. AMA siyasetçiler uzun vadeye bakmaz. Onlar için, Kısa vadede seçim kazanmak önemlidir. Uzun vadede siyasetten çekilmiş, emekli olmuş, ya da ölmüşlerdir.

Siyasetçi ve devlet adamı tanımı

- Kısa vadeli plan yapıp, para basıp, faizi SUNNİ yollarla düşürüp, insanları enflasyona boğana SİYASETÇİ denir. Uzun vadeli plan yapıp, enflasyonu kontrol altına alıp, faizi önce arttırıp sonra DOĞAL yollarla düşürene DEVLET ADAMI denir.

- Siyasetçiler kısa vadede kahraman gibi karşılanır, posterleri asılır. Uzun vadede ÇOK KÖTÜ anılırlar. Haklarında en kötü sözler söylenir. DEVLET ADAMLARI kısa vadede kötü anılır, kemer sıktıkları için sevilmezler. Ama uzun vadede değerleri anlaşılır. Heykelleri dikilir!

- Siyasetçilerin kısa vadeli çıkarlar uğruna, seçim kazanmak uğruna para basıp, faizi SUNNİ olarak indireceğini anlayan BİLİM İNSANLARI ve düşünürler: Merkez Bankaları, siyasetçilerden BAĞIMSIZ olmalı demişlerdir.

Merkez Bankası bağımsız olmayan ülkeler...

- Siyasetçilerin kısa vadeli çıkarlar uğruna uzun vadeyi yakmasına, ÜLKENİN çıkarlarının UZUN vadeli planlama olması ama ülkeyi yönetmeye talip siyasetçilerin çıkarının KISA vadeli olmasına: literatürde TİME MISMATCH denir yani zaman çakışması.

- İşte bu Time Mismatch yüzünden gelişmiş ülkeler merkez bankalarını bağımsız kılmışlardır. Merkez Bankaları bağımsız olmayan ülkeler Krallıktır, Otokrattır ve en önemlisi SEFİLDİR.

- Şöyle düşünün: Eğer bu iş bu kadar kolay olsa gelişmiş ülkeler bu kadar kompleks kurallarla uğraşır mı? Merkez bankasına bir emir verirler, merkez bankası YOKTAN para yaratır bankalara verir, bankalar ucuz kredi dağıtır, işsizlik düşer, milli gelir artar vs

Zombi şirketler ortaya çıkar

- Bu iş bu kadar olsa, onca NOBEL ödüllü, onca uzman SALAK mı da bu kadar karmaşık çözümler sunuyor? Diyelim ki merkez bankasına EMİR verdiniz faizi SIFIR yaptınız. Yoktan para basıp bankalara ÇUVALLA verdiniz. Sonra da Bankacılığı denetleyen devlet kurumu da bir emir verdi bankalara SIFIR FAİZ ( yada 1-2%) ile para dağıtacaksın diye.

- Ne olur? Herkes ama bunu duyan herkes: yüzde 1-2 faiz ile o parayı alır, önüne gelen şirket kurar. İlk başta işsizlik düşer. Ama sonra AHHH AMA SONRA: İnanılmaz bir enflasyon başlar. İşe girenler bile mal alamaz olur. En sonu ise en acısıdır: O BEDAVA para ile kurulan şirketlerin çoğu ZOMBİ şirkettir. Yani aslında normal ekonomi şartlarında kar edemeyeceği için kurulamayacak şirketlerdir.

Şirketler batmaya başlar

- Doping sürdürülebilir olmadığı için o ZOMBİ şirketler birer birer batmaya başlar. Ülkenin onca hammaddesi, onca insan kaynağı, onca yılları, boşa gitmiştir… Bu arada bilimsel yöntemlerden şaşmayanlar aradaki farkı iyice açmışlardır.

- Her zaman yazdığım gibi para politikasındaki en BÜYÜK yanlışları ABD yapmıştır. Onu Türkiye gibi ülkeler izlemiştir. Diyebilirsiniz ki ABD yapmışsa bende yapayım. Bu saflık olacaktır. Çünkü ABD parası rezerv paradır. Cari açığını yoktan bastığı para ile finanse eder.

- Böyle bir güçleri olmasına rağmen onlar bile sarsılmıştır. Ama Türkiye gibi hassas bir ülkenin bu hatayı yapması VAHİMDİR. Kısa vadeli acı çekmeyen hiçbir ülke başarıya ulaşamaz. Başarıya kestirmeden ulaşacağını zannedenler ŞARK KURNAZIDIR.+

- Peki ŞARK KURNAZLIĞI çalışır mı? Elbette çalışmaz. Eğer Şark Kurnazlığı çalışsaydı, Şark, Şark kalır mıydı? …