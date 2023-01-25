Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş MHP'yi topa tuttu! Sinan Ateş cinayeti Türkeş'in kemiklerini sızlatır

MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, MHP yönetimini topa tuttu. "MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor" diyen Seval Türkeş "Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum" diye konuştu.

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MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti üzerinden MHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın sorularını cevaplayan Seval Türkeş, "Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum" iddiasında bulundu.

MHP'yi arkada bir takım karanlık güçler...

"MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor" diyen Seval Türkeş, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili de “MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum” eleştirisinde bulundu. İşte Seval Türkeş'in açıklamalarından satır başları...

Cinayet, uzun sürede oluşan yapının işi

- Sinan Ateş cinayeti derin bir konu, anladığım kadarıyla... Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş’ten feyzalan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim.

Türkeş'in MHP'sinin tersine gidiyorlar

- Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum.

"Burada bir mafyatik yapılanma var bence"

- Türkeş’in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence.

Ayıklanıp, kanuna teslim edilmeli

- Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En ‘cahil’ dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın.

Türkeş sağ olsa böyle bir şey olmazdı

Pehlivan’ın aktardığına göre, Seval Türkeş isim vermeden Bahçeli’nin yakınındaki bazı isimlere dair şüphelerini şöyle dile getiriyor: “Topluma bir korku imparatorluğu yayılıyor. Toplum ürksün ki hiçbir fikir savunulmasın, isteniyor. Türkiye yavaş yavaş dikta rejimine doğru gidiyor. Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP’de böyle bir şey söz konusu olamazdı.

Türkeş'in 'devlete zarar vermesin' dediği isimler...

"Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum. MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur. Şu anda MHP’nin bu halde olması, siyaseti bu kadar zora soktu.”