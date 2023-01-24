Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "Utanmıyorlar..."

Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu üyesi Bilgihan Cenk Sürmen sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Fenerbahçe yöneticileri Erol Bilecik ve Selahattin Baki'nin açıklamalarının ardında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Siyah Beyazlı yönetici Sürmen'in açıklamaları şu şekilde;

''Hakemlerin Beşiktaşımıza karşı ön yargılı yaklaşımları artık kabul edilemez bir hal almıştır. Bunu çok iyi bilen rakip takım futbolcu, taraftar ve hocaları futbolcularımızı tahrik edip ceza almalarını, haram yemeye alışmış kursaklarını doyurmaya çalışmaktadır.

Sahadaki hakemin görmediğini varsayarsak (Yersen) VAR da bulunan hakem bu ağır tahriki nasıl görmüyor? Bizler bunu merak ediyor ve artık yemiyoruz. Şaibeler ile dolu geçmişi olanlar Ligi bitirmeyiz deyip imtiyaz peşine düşerken bir bakıyorsun kollanmaya başlıyor.

Hala sebebi bile açıklanamayan goller iptal oluyor! Dün gece bir başkası, bariz gölü iptal ediyor.

Utanmiyorlar!!!

Türk futbolunun her unsuru göz göre göre yapılan bu kayırmayı görüyor, TFF'nin ve MHK bu konuda ne bir sesi çıkıyor, nede bir yaptırımı oluyor…

Tahammül edilemez, bize şaibeli geçmişi hatırlatan bu duruma tüm futbol kamuoyu destek vermeli. Bu kaos ve adaletsizlikten Türk futbolunu kurtarmak için herkesi göreve davet ediyorum.

Bir sözüm de spor yazarları ve yorumcularına. Rosier'in pozisyonu için atılan dirseği görmeyen hakem ve onu çağırmayan VAR'a da bir iki çift laf edin yada "oramı çekme buramı çek" diyenlere sessiz kaldığınız gibi şimdi de susun.

Her deplasmanda organize şekilde eziyet gören, kapılar da kalıp yıldırılmaya çalışılan, asla sevdasından ve Arma peşinden ölse dönmeyecek büyük BEŞİKTAŞ taraftarı ,bu duruma artık sessiz kalmayacak, Gerektiği yerde gereken tepkiye verecek ve adını dağlara yazacaktır. ARTIK YETER!!.''