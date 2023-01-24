Başörtüsüne güvence, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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AK Parti ve MHP ile BBP ortak başörtüsü ile ilgili teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri devam ediyor. Teklifin başörtüsüne ilişkin birinci maddesi kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

CHP'nin itirazı

CHP’liler özellikle ailenin tarif edildiği maddede yer alan ‘Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir’ ifadesine itiraz ediyor. AK Parti ve MHP ise hem başörtüsü, hem de aile kurumuna yönelik kendi tekliflerinin esasını değiştirecek önerilere sıcak bakmıyor.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa Komisyonunda kendi önerilerinin kabul edilmesi için ısrarcı olacaklarını açıklamıştı. AK Parti kaynakları ise, teklif üzerinde çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü, her kelimesi üzerinde uzun değerlendirmeler yapıldığını hatırlatarak “Muhalefetin önerilerini değerlendiririz, ama bizim teklifimiz üzerinde bir değişiklik yapılması şimdilik planlanmıyor” değerlendirmesini yaptı.

Akşener: Mevcut yasa yeterli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Başörtüsü tartışmalarına değinen Akşener “Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Hâlihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Milletimizin tamamını kapsayacak, Gazi Meclis’imizin bütün olarak arkasında dimdik duracağı Türkiye’ye yakışır düzenleme yapalım” dedi.

Teklif ne getiriyor?

AK Parti, MHP, BBP, bir bağımsız milletvekili ve Saadet Partili Abdurrahman Karaduman’ın da imza attığı teklife göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.

Anayasa’nın 41’inci maddesinin, ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ şeklindeki birinci kenar başlığı, ‘Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ olarak değiştiriliyor. Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor. Değişiklik teklifinin gerekçesinde “Yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır” görüşüne yer veriliyor.