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İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: 7 saat su kesintisi yaşanacak

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükçekmece ilçesinde yer alan Kumburgaz, Yenimahalle, Celaliye ve Kamiloba Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 7 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 09.58'de kesilen suyun akşam saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor.

Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 24 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.

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