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İstanbul'da evi başkasına satılan adam kriz geçirdi! Benzin döküp yakmaya çalıştı

İstanbul'da evi başkasına satılan adam kriz geçirdi! Benzin döküp yakmaya çalıştı

GAZİOSMANPAŞA'da inşaat halindeyken satın aldığı evi üzerine geçiremeyen adam hayatının şokunu yaşadı. Ev hacizlik olmasıyla banka tarafından başka birine satıldı. Evin yeni sahibi ekiplerle gelip adamdan 15 gün içinde evden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren adam evi benzin döküp yakmaya çalıştı, polis güçlükle ikna etti.

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Olay saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1138. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 10 yıl önce inşaat halindeyken satın aldığı ve yıllardır oturduğu evin başkasına satıldığını öğrenen Kemal Danışmaz, hayatının şokunu yaşadı.

"15 gün içinde boşalt"

Evin hacizlik olduğu için banka tarafından satıldığını öğrenen Kemal Danışmaz'dan evi 15 gün içinde boşaltılması istendi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Danışmaz, bir bidon benzinle evini yakmaya kalkıştı.

Elindeki bıçakla ve benzin şişesiyle evi yakmaya teşebbüs etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Danışmaz'ı kısa sürede ikna ederek eyleminden vazgeçirdi. Kemal Danışmaz ifade vermek üzere kendi aracıyla emniyete gitti.

"İnşaat halindeyken satın aldı"

Evin hacizlik olduğu için banka tarafında başkasına satıldığını söyleyen K.D.’nin dayısı Kadir Danışmaz, “Yeğenim burayı müteahhitten inşaat yapılırken satın aldı. Bitmediği için satışını alamadı. Daha sonra burası hacizlik oluyor, bankada burayı başka birine satıyor. O evi alan şahısta evin boşaltılması için ekip çağırıyor. Ama yıllardır evin içerisini yeğenim yaptırdı. Bütün faturalar onun üzerinde” dedi.

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