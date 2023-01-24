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Ağrı'dan kara haber geldi! 2 asker şehit oldu

Ağrı'dan kara haber geldi! 2 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

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 Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden kahreden bir haber geldi. Kozlu Karakolu Gökay Taburuna ait askeri bir aracın kaza yapması sonucunda 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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