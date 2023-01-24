Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin detaylarını açıkladı! Flaş Türkiye Yüzyılı mesajı

İzmir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 17 Şubat’ta başlayacak olan İzmir İktisat Kongresi ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kongre, ‘Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi’ ana temasıyla toplanacak. Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, ‘Türkiye Yüzyılı’nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır” dedi.

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İzmir Valiliğini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi öncesi açıklamada bulundu. 17 Şubat 1923’te ilk kez düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nin 100 sene sonra yeniden düzenleneceğini, kongrenin düzenleneceği binanın döneme uygun şekilde 100 yıl önceki yerinde inşa edildiğini belirten Bakan Nebati, “17-19 Şubat 2023 tarihlerinde, Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, ‘Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi’ ana temasıyla toplanacaktır. Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak, ‘Türkiye Yüzyılı’nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır. Öte yandan, küresel ekonominin gündemindeki konular da ele alınacak ve gelecek yüzyıla damga vurması beklenen gelişmeler derinlemesine tartışılacaktır” diye konuştu.

100 farklı oturum

Yaklaşık 100 farklı oturumun düzenleneceği kongrede küresel salgın sonrası ekonomi paradigmasında yaşanan değişimden Asya’nın yükselişine; sürdürülebilir finanstan FinTech uygulamaları ve blockchain teknolojilerine; yapay zekadan yenilik ekosistemine; iklim değişikliğinden sürdürülebilir çevre ve enerji kaynaklarına; savunma sanayinden altyapı yatırımlarına ve otomotiv sektörü başta olmak üzere sektörel gelişmelere kadar pek çok konunun etraflıca ele alınacağını söyleyen Bakan Nebati, şu bilgileri verdi: “Bu amaçla halkımıza açık şekilde düzenlenecek olan kongreye 150’den fazla akademisyen, iş insanı, bürokrat, basın mensubu, profesyonel ve sivil toplum ile sektör temsilcisi konuşmacı olarak katılacaktır. Ülkemiz ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin yer alacağı kongreye, alanında önde gelen yabancı iktisatçılar da katılım gösterecektir. 15 farklı ülkeden 30’a yakın yabancı akademisyen ve uzman kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacaktır.”

“Rekorları ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz”

İzmir’in, 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaptığını, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatlarının burada belirlendiğini kaydeden Bakan Nebati, “O dönemki zor koşullar altında toplanan kongreye, istiklal mücadelemizin muzaffer komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlık etmesi, ekonomik bağımsızlığa verilen önemi de açıkça ortaya koymuştur. İzmir İktisat Kongresi, milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Bizler de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, esasen tam olarak bu istikamette, yani iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkânları oluşturmaya, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yine kritik bir dönemeçteyiz”

1923 yılında gerçekleştirilen ilk İzmir İktisat Kongresi’nden sonra, kongrenin dört kez daha toplandığını ve bu toplantıların ülkemiz ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında düzenlendiğini hatırlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de hem ülkemiz hem de dünya tarihi için yine kritik bir dönemeçteyiz. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz. Bu çerçevede yaklaşık 1 ay önce sizlerle bir araya gelmiş, 1’inci İzmir İktisat Kongresi’nden tam 100 sene sonra, cumhuriyetimizin ikinci asrına, yani ‘Türkiye Yüzyılı’na adım adım ilerlerken, yine geniş katılımlı bir iktisat kongresini İzmir’imizde, aynı ruh ve heyecanla düzenleyeceğimizi duyurmuştuk. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İlk kongrenin yapıldığı tarihi binanın, aslına tamamen sadık kalarak yeniden inşa edilmesi sürecinde arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kongre’nin gerçekleştirildiği tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması ve tam 100 sene sonra, İzmir İktisat Kongresi’nin yine aynı yerinde düzenlenmesi konusundaki hassasiyetimiz; esasen tarihimize, cumhuriyet dönemindeki kazanımlarımıza ve milletimizin iradesine verdiğimiz önemin ve gösterdiğimiz özenin de çok net bir ifadesidir.”

“Türkiye ve İzmir, kongreye sahip çıkıyor”

Bakan Nebati, Türkiye ve İzmir’in tüm paydaşları ile kongreye sahip çıktığını belirterek konuşmasını sonlandırdı. Basın açıklamasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hazır bulundu.