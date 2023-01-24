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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan rakam! Serbest kalma bedeli belli oldu

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dudak uçuklatan rakam! Serbest kalma bedeli belli oldu

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrodaki futbolcuların sözleşmesini iyileştirmeye de devam ediyor. Sarı kırmızılılar, maaşını iyileştirme konusunda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Galatasaray, kadrodaki genç futbolcularla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Son olarak Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapan sarı kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle de görüştü.

24 yaşındaki futbolcu ile ücretinin iyileştirilmesi konusunda anlaşan sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

2021 yılının Aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 10 milyon lira kazanıyordu. Bu sezon gösterdiği başarılı grafikle yeniden çıkışa geçen genç futbolcu, sözleşmesinin yenilenmesini talep etmişti.

TRTSPOR'un haberine göre; Zirve yarışında kadrosunu korumak isteyen Galatasaray yönetimi, yapacağı zamla Kerem'in motivasyonunu da artırmayı hedefliyor. 24 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme ile yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacak. Galatasaray 25, oyuncu tarafı ise 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli talep ediyor.

Bu konunun da kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

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