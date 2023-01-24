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Milli Savunma Bakanı Akardan "Pençe Kilit" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akardan "Pençe Kilit" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında Zap bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini, sığınaklarının imha edildiğini belirterek, "Operasyonla Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini hatırlatarak, yapılacak faaliyetleri sorması üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri anımsatması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim, İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, askeri eğitim işbirliği, tatbikatlar ve savunma sanayisi konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşme gerçekleştirdiklerini, İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz." dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit Operasyonu'yla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi."

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