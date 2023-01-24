BIST 5.371
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.171,23
HABER /  SPOR

Adana Demirspor'a 40 milyon Euro'luk topçu! Anlaşma sağlandı...

Adana Demirspor'a 40 milyon Euro'luk topçu! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Chelsea'nin 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği Bakayoko'yu transfer için ikna etti.

Abone ol

Adana Demirspor, kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden Di Marzio'nun haberine göre, bir süredir Akdeniz ekibinin transfer hedeflerinden biri olan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

Mavi lacivertlilerin, 28 yaşındaki Fransız orta sahanın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Chelsea 40 milyon euro ödemişti

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 40 milyon euro bonservis ödemişti.

Chelsea'den Milan'a iki yıllığına kiralanan Bakayoko'nun 2023 yazına kadar İtalyan ekibinde sözleşmesi devam ediyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca sahte ilaç iddialarına noktayı koydu! Eczaneden alınan ilaç sahte olmaz
Bakan Koca sahte ilaç iddialarına noktayı koydu! Eczaneden alınan ilaç sahte olmaz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi açıkladı!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi açıkladı!
Meral Akşener 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor' iddiası! Gazetecileri fena işletmişler
Meral Akşener 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor' iddiası! Gazetecileri fena işletmişler
Uğur Şahin ve Özlem Türeci "Almanya'dan kaçıyor!" aşı mucitleri ülkede gündem oldu
Uğur Şahin ve Özlem Türeci "Almanya'dan kaçıyor!" aşı mucitleri ülkede gündem oldu
Diyarbakır'da hırsızlar 10 gün özel güvenlikli sitede yiyip, içip, yattı lüks villaları soydu
Diyarbakır'da hırsızlar 10 gün özel güvenlikli sitede yiyip, içip, yattı lüks villaları soydu
İnternetten alıp arabasına koydu! 50 bin lira zarar etti
İnternetten alıp arabasına koydu! 50 bin lira zarar etti
Bakan Yanık yüzbinleri ilgilendiren haberi duyurdu! Ödemeler arttı
Bakan Yanık yüzbinleri ilgilendiren haberi duyurdu! Ödemeler arttı
Türkiye'den Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'den Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bahçeli'den Kur'an yakılması eylemine izin veren İsveç'e tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği...
Bahçeli'den Kur'an yakılması eylemine izin veren İsveç'e tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği...
Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti
Orta gelirliye konut kampanyasında detay netleşti! İlk 3 yıl hazine katkısı
Orta gelirliye konut kampanyasında detay netleşti! İlk 3 yıl hazine katkısı