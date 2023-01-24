Adana Demirspor'a 40 milyon Euro'luk topçu! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Chelsea'nin 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği Bakayoko'yu transfer için ikna etti.

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Adana Demirspor, kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden Di Marzio'nun haberine göre, bir süredir Akdeniz ekibinin transfer hedeflerinden biri olan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

Mavi lacivertlilerin, 28 yaşındaki Fransız orta sahanın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Chelsea 40 milyon euro ödemişti

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 40 milyon euro bonservis ödemişti.

Chelsea'den Milan'a iki yıllığına kiralanan Bakayoko'nun 2023 yazına kadar İtalyan ekibinde sözleşmesi devam ediyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi