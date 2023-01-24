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Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul-Berlin seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet, İstanbul'dan Almanya'nın Berlin kentine yarın yapılması planlanan bazı uçuş seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda çalışan yolcu kontrol şirketi personelleri ve güvenlik görevlileri ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü grev yapacak. THY bu nedenle bazı seferlerini gerçekleştirmeyecek.

THY, 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’ndan Berlin’e gerçekleştirmeyi planladığı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Anadolujet'ten açıklama

Ayrıca, Anadolujet’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Berlin’e yapacağı TK7728 sefer sefer sayılı uçuşunu iptal etti.

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